Cüneyt Çakır'dan flaş karar!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmak istediğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmak istediğini söyledi.
Mehmet Büyükekşi'nin Cüneyt Çakır hakkındaki açıklamaları şöyle;
"Geçen hafta Bolu'da bir kamp, seminer gerçekleştirdik. Seminerde MHK'ya Cüneyt Çakır hocamız başvurmuş, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi. Birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi. Cüneyt Çakır, sonraki dönemde de alt kademedeki hakemlere eğitip vermek, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum dedi. Bu camiaya katkı sağlayacağım dedi. Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini söyledi."
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