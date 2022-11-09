Cüneyt Çakır vedaya hazırlanıyor
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri’nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım’da İskoçya, 19 Kasım’da ise Çekya ile mücadele edecek. Çekya maçında Cüneyt Çakır’ın jübile yapması bekleniyor.
A Millilerimiz 16 Kasım’da İskoçya ile Diyarbakır Stadyumu’nda, 19 Kasım’da Çekya ile Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Diyarbakır ve Gaziantep’te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak.
Her iki mücadele Mart 2023’de başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri grup maçları için kadronun da şekillenmesinde önemli bir gösterge olacak.
Cüneyt Çakır jubile yapacak
Gaziantep’te oynanacak Çekya maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, jübilesini yapacak.
Karşılaşmanın başlama düdüğünü çalacak olan Cüneyt Çakır, 5’inci dakika itibarıyla maçı durduracak ve jübilesini tamamlayacak.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saha kenarında Cüneyt Çakır’a plaket takdim edecek.