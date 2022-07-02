Cüneyt Çakır sessizliğini bozdu!

Cüneyt Çakır, yurt dışından hakemlik ve yöneticilik teklifleri aldığını söyledi. Çakır, "Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.

Anadolu Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası'da final maçını yöneten Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.

TFF ile bir yıllık sözleşmesinin bulunduğunu belirten Cüneyt Çakır, yurt dışından teklif aldığını söyledi.

Çakır, bu sezon Türkiye'de hakemlik yapıp yapmayacağı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı; "TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım."

Cüneyt Çakır, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 19, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta görev yapmıştı.