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Spor Cüneyt Çakır hangi maçı yönetecek?
Spor

Cüneyt Çakır hangi maçı yönetecek?

Cüneyt Çakır Avrupa Ligi'nde hangi maçı yönetecek? FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın Avrupa Ligi'nde hangi maçları yöneteceği merak konusu oldu. Peki, Cüneyt Çakır hangi maça atandı?

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:09:00 -
Cüneyt Çakır hangi maçı yönetecek?

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın 17 Şubat Perşembe günü hangi maçta görev yapacağı merak konusu.

Cüneyt Çakır hangi maçı yönetecek?

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İspanya'nın Real Sociedad ekibi arasında oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Perşembe günü RB Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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