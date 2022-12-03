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Spor Cüneyt Çakır geri dönüyor!
Spor

Cüneyt Çakır geri dönüyor!

Türkiye'nin en başarılı hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, aktif hakemlik kariyerini noktalamıştı. Milli Takımımızın, geçtiğimiz haftalarda Çekya ile oynadığı karşılaşmanın ilk 5 dakikasında düdük çalan ve jübilesini yapan Çakır, futbol dünyasına bu kez farklı bir görevle geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 14:26:00 -
Cüneyt Çakır geri dönüyor!

Türkiye'nin en başarılı hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, aktif hakemlik kariyerini noktalamıştı. Milli Takımımızın, geçtiğimiz haftalarda Çekya ile oynadığı karşılaşmanın ilk 5 dakikasında düdük çalan ve jübilesini yapan Çakır, futbol dünyasına bu kez farklı bir görevle geri dönüyor.

Hakemlik kariyeri boyunca hep zirvede yer alan Cüneyt Çakır, 46 yaşında aktiflik hakem kariyerine nokta koymuştu. Futbol dışında farklı bir iş yapmak istemeyen tecrübeli ismin geri döneceği iddia edildi.

Milliyet gazetesi yazarı Cemal Ersen, Cüneyt Çakır'ın MHK Başkanı olabileceğini iddia etti. Trabzonspor'un stadyumunda görüntülendiğini söyleyen Ersen, Cüneyt Çakır'ın maçları izleyerek Türk hakemlerini değerlendirdiğini söyledi. Cemal Ersen ayrıca, MHK'ye aktif olarak bilgi aktaran Cüneyt Çakır'ın 2 yıl içinde MHK Başkanı olabileceğini ifade etti.

Türkiye - Çekya maçını 5. dakikaya kadar yöneten Cüneyt Çakır, Türk futbol tarihinde jübilesi yapılan ilk hakem olarak tarihe geçmişti. Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verilmişti.

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