Cüneyt Çakır bu kez düdüğü kendisi için çaldı

Türk futbolunun önemli hakemlerinden biri olarak gösterilen Cüneyt Çakır, Türkiye-Çekya maçında jübile yaptı.

Cüneyt Çakır hakemliğe veda etti. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hakemi olarak gösterilen Çakır, milli maçta hakemliği bıraktı.

5 dakika yönetti

Cüneyt Çakır, Türkiye-Çekya karşılaşmasının ilk 5 dakikasını yönetti. Çakır 5. dakikada düdüğü kendisi için çaldı. İki takımın futbolcuları düdük çalar çalmaz Çakır'a koşup sarıldı.

Başkan plaket verdi

Gaziantep'teki taraftarlar Cüneyt Çakır için tezahürat yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyüekşi, Çakır'a plaket vererek onore etti.

1994'te başladı

Hakemliğe 1994'te başlayan Cüneyt Çakır, 2006'dan bu yana FIFA kokartı taşıyordu. 2 kez Dünya Kupası'nda görev yapıp yarı final yönetmişti. Çakır, 1 kez Şampiyonlar Ligi finalinde ve 3 kez de Avrupa Şampiyonası dahil olmak üzere toplam 1679 maç yönetti. 45 yaşındaki Çakır, Çekya maçı ile hakemliğe veda etti.

Çakır'ın yönettiği büyük turnuvalar:

EURO 2012 Yarı Final

2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali

2014 Dünya Kupası Yarı Finali

2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

6 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali