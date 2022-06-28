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Gündem Cüneyt Arkın'ın neden hayatını kaybettiği açıklandı
Gündem

Cüneyt Arkın'ın neden hayatını kaybettiği açıklandı

Prof Dr. Ferah Ece, Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybetmesine ilişkin "Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur. Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem solunum hem kardiyak sebep diye düşünebiliriz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 15:14:00 -
Cüneyt Arkın'ın neden hayatını kaybettiği açıklandı

Prof Dr. Ferah Ece, usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Usta oyuncunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyleyen Prof Dr. Ferah Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur. Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem solunum hem kardiyak sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. Bu nedenle yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil" dedi.

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