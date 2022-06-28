Cüneyt Arkın kapitalizme böyle başkaldırmıştı! ‘Asıl o..spu çocuğu sizsiniz!’

En son Kuruluş Osman dizisinde rol alarak ekranlara geri dönen usta oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kapitalizme başkaldırdığı sahne akıllara geldi

Cüneyt Arkın'ın başrolde olduğu “Maden” filmindeki bir sahne, ünlü aktörün ölümüyle sevenlerinin aklına gelen ilk sahnelerden biri oldu.

Sol cenah, dönemin oyuncuları Tarık Akan ve İlyas Salman gibi sözde işçi emekçi savunucusu gibi gözüken isimleri pohpohlarken, Cüneyt Arkın’ın kapitalizme başkaldırdığı sahne Tarık Akan, İlyas Salman ve onun arasındaki farklı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahnede Cüneyt Arkın’ın işçi haklarını görmezden gelen ve kendisine küfür eden maden yöneticisine "Asıl o. çocuğu, işçiyi sizin gibi satanlardır.." diyerek tepki gösteriyor.

Milli ve manevi değerlerine bağlılığı ile tanından Arkın, sanatçı kimliğinin yanı sıra her zaman emek ve emekçinin de yanında yer alan bir duruş sergilemiştir.