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Gündem Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi
Gündem

Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi

Tele 1 yayınında Müslümanların kutsalı dua ile alay eden ve konuğu Yımaz Özdil'e de bunun için fırsat veren Cüneyt Akman, Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hakkında skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:19:00 - 2020-12-23 23:23:44
Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi

Dua ile alay ederek toplumun sinir uçları ile oynayan Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman çareyi özür dilemek yerine iftira atarak saldırmakta buldu.

Skandal iftiralar!

Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, dua ile alay eden Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'a twitter hesabından tepki gösterdi. Özdil ve Akman ise yaptıkları için özür dilemek yerine Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a iftira atma yolunu seçti.

Akman, Prof. Boynukalın'ı Selefi Işidçi olmakla suçlayarak şu skandal ifadeleri kullandı:

'Bizi ölümle tehdit etti' iftirası

"O imam aslı astarı olmadığı halde Yılmaz Özdil ve beni ayetlerle alay etmekle kafir olmakla suçluyor. Bunun, bize ve tüm laik kesime örtülü bir ölüm tehdidi olduğu o kesimin inancını bilen herkesçe malum. Bu tehditlere sessiz kalırlarsa Diyanet ve Beştepe suça ortak olur."

'Katliam tehdidi var' iftirası

"Mesele cami cenaze filan değil. Selefi-IŞİD zihniyeti. Baktılar tepeden ses çıkmadı, asıl tehditlerini şimdi yapıyorlar. Mesele Yılmaz Özdil ve ben değiliz. Laik tüm vatandaşlara katliam tehdidi var burada. Laik ve bilimsel düşünceyi Kur'ana hakaret diye yutturmaya çalışıyorlar."

'IŞİD zihniyetinin temeli' iftirası

"Öyle görünüyor ki IŞİD zihniyetinin temelini teşkil eden bu Selefi anlayış devletin her kademesine nüfuz emiş vaziyette. Türkiye'nin durumu Suudi'lerden beterdir. Bu adam ve benzerleri İslam dinine en büyük hakareti bizzat kendileri üstelik bilerek yapmaktadır."

Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamından Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e destek
Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamından Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e destek

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Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamından Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e destek

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