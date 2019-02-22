Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında devam eden Cumhur İttifakı Bandırma’da ilk buluşmasını gerçekleştirerek adaylarını tanıttı.

Bandırma’da Cumhur İttifakını oluşturan Ak Parti ve MHP’nin düzenlediği gecede Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı, partililerine hitap etti. Yoğun katılımın olduğu gece Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal’ın açılış konuşmasıyla başlarken, Bakkal "Hedefimiz Türkiye genelinde Cumhur İttifakı adaylarını kazanması, 24 Haziran seçimlerinde alınan yüzde 52’lik oyun, en az 5 puan fazlası olmasıdır. Başarı için inanmak yetmez, çalışmak da gerekir. Bu bilinçle hareket edip, 24 saat gerekirse uyumadan 31 Mart akşamı 1 Nisan şakası yapar gibi 10 yıldır devam eden ve hiçbir çalışmanın olmadığı bu çilenin bitmesi için öncelikle Bandırma’da Cumhur İttifakı adayı Alp Bostancı’yı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde ise geçmiş dönemde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Zekai Kafaoğlu başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarının gayretlerinin devam etmesi için en az 5 sene daha Bandırma başta olmak üzere Balıkesir’in 20 ilçesinin hizmet görmesi adına Yücel Yılmaz’ı da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak adına inancımız tamdır" dedi.

Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı ise Bandırma’da 10 yıldır CHP’li Belediye’nin oluşturduğu fetret devrine son vereceklerini ve Bandırma’nın hizmetle tanışacağını ifade ederek, " Bizler Bandırma’da Cumhur ittifakına uygun olarak meclis üyelerimizi belirledik. 31 meclis üyemizin 7’sini MHP’li arkadaşlarımızdan aldık. Birlikte gezeceğiz, birlikte hareket edeceğiz ve 31 Mart seçimlerinde inşallah zafere ereceğiz. Önümüzdeki günler bizim için güzel günler olacak. Çünkü Bandırma’da artık 10 yıllık fetret devrine son vereceğiz. Bandırma’daki çarpık yapılaşmaya, yanlış hareketlere, kapalı kapılar ardındaki konuşmalara yeter diyeceğiz. Allah nasip ederse 1 Nisan sabahı Belediye’ye oturduğumuz zaman bundan sonraki kararlarımız ortak şekilde olacak ve Bandırma’nın geleceği için olan kararlara imza atacağız" dedi.

"Balıkesir bir Cumhuriyet şehridir"

Son olarak kürsüye gelerek konuşmasını yapan Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ise lise öğrenimini ve askerliğini Bandırma’da gerçekleştirdiğini belirterek, " Balıkesir bir Cumhuriyet şehridir. Bandırma’sıyla, Erdek’iyle, Ayvalık’ıyla. Gelecek 10 yıl içinde eğer sizler bize destek verir Alp Başkanımızla birlikte seçilirsek iddia ediyoruz Türkiye’de en çok konuşulan, ekonomisi güçlenmiş, ilk 10’a girmiş bir Balıkesir vaad ediyoruz. Bizlere güvenin" dedi. Başkan Adayı Yılmaz daha sonra kendisini bekleyen yaklaşık bin civarında vatandaşa açık hava mitingi gerçekleştirdi.