Cumhuriyet'te lağım patladı! MİT mensubu gazeteciyi öğrenip çalıştırmaya devam etmişler

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Avukat Akın Atalay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, isim vermeden eski bir Cumhuriyet Gazetesi yazarının MİT'e çalıştığını iddia etti.

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"Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet’ten bir gazetecinin ifadesinin alınması sırasında, dönemin ünlü savcısı, ifadesi alınan gazetecinin istihbaratla ilişkisini (gazetenin avukatının huzurunda) ifşa etmişti." diyen Atalay, konunun dönemin başyazarı İlhan Selçuk’a da aktarıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Durum kendisine aktarılınca İlhan Selçuk, ‘aman ses etmeyin, her gazetede istihbaratla ilişkili kişiler bulunur, biz hiç olmazsa birini öğrenmiş, bilmiş olduk’ demişti. İlhan Selçuk’un vefatından 5-6 ay sonra işten atılmıştı."

Avukat Akın Atalay, Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimliğini deşifre eden Oda TV'ye konuştu. Yine isim vermeyen Atalay, "Ben orada söyleyeceğimi söyledim, o dönem Cumhuriyet’te çalışanlar bilir. Profil belli oluyor. Ben söyleyeceğim kadar söylemiş oldum." dedi.

Atalay, şöyle devam etti: "İsim konusunda ben bir yorum yapmayacağım, benim paylaşımım gayet net ve açık. Ben bir isim paylaşmayı düşünmüyorum."