Cumhuriyet'in yalan haberine 'Soylu' cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi'nde, "Beratçılar, Soylucular ve Bilalciler" başlığıyla yer alan yalan habere, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

AK Parti içinde 3 grup yalanı

AK Parti içinde 3 ana grup olduğunu ve grupların altında da yeni küçük grupların oluşmaya başladığının iddia edildiği haberde, bu gruplaşmanın AK Parti’ye zarar verdiği ve bazı partililerin bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülüyor.

“Cumhuriyet Gazetesi zihniyeti fitnecidir”

Soylu, habere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet gazetesi zihniyeti fitnecidir. Bir başbakan, iki bakan astılar. 1960'dan beri bütün darbeleri mayaladılar ancak doymadılar. Dişlerine kan değdi bir kere..." ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun o paylaşımı...

Ve Cumhuriyet'in yalan haberi...