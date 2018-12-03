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Cumhuriyet'in yalan haberine 'Soylu' cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayımladığı ve AK Parti'yi hedef alan yalan habere, Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:58
Cumhuriyet'in yalan haberine 'Soylu' cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi'nde, "Beratçılar, Soylucular ve Bilalciler" başlığıyla yer alan yalan habere, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

AK Parti içinde 3 grup yalanı

AK Parti içinde 3 ana grup olduğunu ve grupların altında da yeni küçük grupların oluşmaya başladığının iddia edildiği haberde, bu gruplaşmanın AK Parti’ye zarar verdiği ve bazı partililerin bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülüyor.

“Cumhuriyet Gazetesi zihniyeti fitnecidir”

Soylu, habere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet gazetesi zihniyeti fitnecidir. Bir başbakan, iki bakan astılar. 1960'dan beri bütün darbeleri mayaladılar ancak doymadılar. Dişlerine kan değdi bir kere..." ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun o paylaşımı...

Ve Cumhuriyet'in yalan haberi...

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:58
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Cumhuriyet Gazetesi

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