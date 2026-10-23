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Gündem Cumhuriyetin ilk yıllarındaki adalet terazisi tartışma konusu oldu! Şehit ve gazilere kırıntı, Mustafa Kemal'in kız kardeşine boğazda sıfır yalı
Gündem

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki adalet terazisi tartışma konusu oldu! Şehit ve gazilere kırıntı, Mustafa Kemal'in kız kardeşine boğazda sıfır yalı

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Cumhuriyetin ilk yıllarındaki adalet terazisi tartışma konusu oldu! Şehit ve gazilere kırıntı, Mustafa Kemal'in kız kardeşine boğazda sıfır yalı

Tek parti döneminde uygulanan maaş ve mülk dağıtımındaki fahiş eşitsizlikler, tarihçi Murat Bardakçı’nın kaleme aldığı "Makbule" isimli eseriyle tekrar gündem oldu. Millî Mücadele’de canını ortaya koyan gazi ve şehit yakınlarına sefalet ücretleri reva görülürken, imtiyazlı zümrelere verilen devasa mülkler ve astronomik maaşlar vicdanları yaralamaya devam ediyor.

Tek parti döneminde uygulanan maaş ve mülk dağıtımındaki fahiş eşitsizlikler bir kez daha gün yüzüne çıktı. Millî Mücadele’de canını ortaya koyan gazi ve şehit yakınlarına sefalet ücretleri reva görülürken, imtiyazlı zümrelere verilen devasa mülkler ve astronomik maaşlar vicdanları yaralamaya devam ediyor.

Murat Bardakçı’nın arşiv belgelerine dayanarak "Makbule" kitabında gün ışığına çıkardığı çarpıcı gerçekler, dönemin kayırmacı zihniyetini gözler önüne serdi. Zübeyde Hanım’ın 1923’teki vefatının ardından Selanik’te Yunanistan’ın el koyduğu aile mülklerinin tek varisi olduğunu iddia eden Makbule Hanım, Mübadele Komisyonu’na başvurdu. 1924 yılında yürütülen tasfiye süreciyle bu mülkler karşılığında kendisine Arnavutköy/Kuruçeşme’de "Sarrafburnu Yalısı" olarak bilinen Boğaz’a sıfır mülk ile Galata’da iki dükkan tahsis edildi.

Gazilere 15 lira, Makbule Hanım’a 1000 lira emekli aylığı ve Boğaz'da yalı!

Murat Bardakçı’nın arşiv belgelerine dayanarak "Makbule" kitabında gün ışığına çıkardığı çarpıcı gerçekler, dönemin kayırmacı zihniyetini gözler önüne serdi. Bardakçı’nın aktardığı vesikalara göre; vatan uğruna cephede uzvunu kaybeden kahraman gazilere aylık 15 ila 60 lira arasında komik bir maaş reva görülürken, Mustafa Kemal Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım’a sırf mübadil olması gerekçe gösterilerek Boğaz’ın en müstesna noktasında denize sıfır yalı, 3 ayrı dükkan ve aylık tam 1000 lira emekli aylığı tahsis edildi.

Canı pahasına vatanı müdafaa eden asil milletin evlatları yokluğa mahkûm edilirken, belgelenen bu imtiyazlı muamele "Adalet bunun neresinde?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

 

Makbule Atadan’ın servet ve mülk davası arşivlerden çıktı! Mustafa Kemal’in kız kardeşi hazineye dava açmış
Makbule Atadan’ın servet ve mülk davası arşivlerden çıktı! Mustafa Kemal’in kız kardeşi hazineye dava açmış

Gündem

Makbule Atadan’ın servet ve mülk davası arşivlerden çıktı! Mustafa Kemal’in kız kardeşi hazineye dava açmış

 

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