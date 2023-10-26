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Teknoloji Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Telekom ile gelecek nesillere bir söz bırak
Teknoloji

Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Telekom ile gelecek nesillere bir söz bırak

Yeniakit Publisher
2023-10-26 18:23:00 -
Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Telekom ile gelecek nesillere bir söz bırak

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Telekom; dününe ve bugününe tanıklık ettiği, yarınları için hız kesmeden çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

Türk Telekom’un #YüzyıllıkSöz projesi kapsamında vatandaşlar, 444 0 100’ü arayarak ya da SMS’le mesaj bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına sesleniyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayan Türk Telekom; gelecek nesillere mesajlarını iletmek isteyen tüm kullanıcıların sözlerini, teknoloji alanındaki gücüyle yüzyıl saklayarak Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak.

 
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