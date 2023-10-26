Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Telekom ile gelecek nesillere bir söz bırak
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Telekom; dününe ve bugününe tanıklık ettiği, yarınları için hız kesmeden çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.
Türk Telekom’un #YüzyıllıkSöz projesi kapsamında vatandaşlar, 444 0 100’ü arayarak ya da SMS’le mesaj bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına sesleniyor.
Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayan Türk Telekom; gelecek nesillere mesajlarını iletmek isteyen tüm kullanıcıların sözlerini, teknoloji alanındaki gücüyle yüzyıl saklayarak Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak.