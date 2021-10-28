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Spor 'Cumhuriyetin 100. yılına koşuyoruz'
Spor

'Cumhuriyetin 100. yılına koşuyoruz'

İstanbul Valiliği tarafından ‘’Cumhuriyetin 100. yılına koşuyoruz’’ sloganı ile ilki düzenlenen 29 Ekim İstanbul Cumhuriyet koşusu, Tarihi Yarımada üzerindeki Galata Köprüsü’nde gerçekleşecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 14:34:00 -
'Cumhuriyetin 100. yılına koşuyoruz'

İstanbul Valiliğinin ev sahipliği yaptığı Boogy The Event Company’nin organizasyonunu gerçekleştirdiği koşu, Galata Köprüsü’ndeki ilk koşu yarışı olma özelliği taşıyor.

Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Gençlik Spor Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Beyoğlu Belediyesi ve Fatih Belediyesi iştirakleri ile düzenlenen yarışma, 1500 katılımcıyı konuk edecek.

Galata Köprüsü’nde saat 14.00’da ısınma turlarının, 14.30’da ise yarışmanın başlayacağı koşu, 16.30’daki ödül töreninin ardından sona erecek. Etkinlikte katılımcılara madalya, t-shirt, maraton çantası, koşu güzergahında ihtiyaç noktaları, sağlık hizmetleri ve tek kullanımlık çiplerle tasnif hizmeti sunulacak. Bitiş noktasında meyve ve içecek gibi hizmetler sağlanacak.

29 Ekim Cuma günü araç trafiğine kapalı olacak Galata Köprüsü üzerinden start alacak koşu, 1500 spor tutkununa Tarihi Yarımada’nın ruhunu eşsiz bir şekilde deneyimle fırsatı sunuyor. Erkekler ve kadınlar genel kategorisinde 7K koşuyu tamamlayan katılımcılara anı madalyası verilecek. Genel klasmanda  birinci, ikinci ve üçüncü kupa ile ödüllendirilecek.

PARKUR GÜZERGAHI

Toplamda bir buçuk saat parkur süresine ve 7 kilometre uzunluğuna sahip güzergah,Galata Köprüsünden başlayarak, Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Cami, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Cami Meydanı’nın ardından İran Konsolosluğu ve İstanbul Valiliğini izleyerek Galata Köprüsünde son bulacak.

Parkur üzerindeki çeşitli alanlarda yarışmacıların bitiş noktasına kolay ulaşabilmesi adına yönlendirme yapılacak.

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