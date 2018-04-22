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Cumhuriyet yazarının Cumhur İttifakı hazımsızlığı! Erdoğan'ı Bahçeli yönetiyor...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş Cumhur İttifakı'yla ilgili skandal bir yazı kaleme aldı. Aydıntaşbaş Cumhur İttifakı'nı FETÖ'yle ilişkilendirdi.

22 Nisan 2018 Pazar 15:53
Cumhuriyet yazarının Cumhur İttifakı hazımsızlığı! Erdoğan'ı Bahçeli yönetiyor...

Aslı Aydıntaşbaş'ın skandal yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"Dili dışarıda, sürekli adrenalinle yaşayan güzel ve sorunlu ülkemiz, kararını verdi. Daha doğrusu, Devlet Bahçeli, sağ olsun, bizler için kararı vermiş oldu.

24 Haziran’da baskın seçim!

Kimse beni, son 48 saatte yaşadığımız olayların normal olduğuna inandıramaz. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avcılar ve diğer semtlerdeki ilçe kongrelerindeki konuşmalarını dikkatle dinledim. 2019 seçimlerinden söz ediyordu.

Pazartesi sabahı, sıradan bir haftaya uyandık. Piyasalar, erken seçim beklentisinden çoktan vazgeçmişti. Hükümetin teşvik paketinin etkileri tartışılıyordu. Millet yaz tatili hayalleri kurmaya başlamıştı.

Sonra Devlet Bahçeli’den seçim bombası geldi.

Önceki yazılarımda belirttiğim gibi Devlet Bahçeli’nin şu anda Türkiye’nin en ‘kudretli’ insanı olduğunu düşünüyorum. Partisinin oyları erimiş olabilir; ancak Tayyip Erdoğan’la yaptığı evlilikte eli çok güçlü. Rejimi, yani müesses nizamı temsil ediyor. Zamanında o köhne rejimi değiştirip dönüştürme iddiasıyla iktidara gelen Tayyip Erdoğan’ı kaşla göz arasında müesses nizamın yegâne cengâveri haline getirdi. Bahçeli, perde önünde küçük ortak olarak gözükse de aslında bu koaliyonun dinamiğinde, primus inter pares, yani ‘eşitler arasında birinci’ statüsünde.

Baskın seçim isteyen, Devlet Bahçeli. İyi Parti’yi ekarte edebilmek için haziran diyen, Devlet Bahçeli. Seçimin ne koşullarını ne de tarihini Tayyip Erdoğan belirledi" dedi.

 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 15:53
  1. Aydın
  2. aslı aydıntaşbaş

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