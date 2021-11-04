Cumhuriyet yazarı Yazgülü’nü dert bastı! 'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?'

Yeni Akit ANKARA

AK Parti’nin oylarının azalmamasının rahatsızlığını köşesinde dile getiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, verilen yoksulluk yardımlarından şikâyet ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Her Şey Çok Güzel Olacak!" sloganına yer verdi.

'AK Parti'nin oyları niye hala yerlerde değil?'

Yazgülü Aldoğan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP’nin oyu niye hâlâ yerlerde değil? Aile Bakanlığı açıkladı: Yoksulluk yardımı alan hane sayısı yedi milyonu bulmuş. En az yüzde 25 oy demektir. Hak etmedikleri halde işe yerleştirilmiş olanlar, çift maaş alanları da kat, al sana yüzde 30. Bu yalan dünyası, halkın yaşadığı acı gerçeklikle yavaş yavaş yıkılıyor. Muhalefet, birbirinden çok farklı siyasi görüşlerde olduğu için birleşmekte zorlandı ama ülkeyi kurtaracak olan demokrasi ittifakı, yalan dünyanın yıkılması, tek adam rejiminin bitirilme amacıdır. Şimdilik görünen, Millet İttifakı’nın ve dostlarının üzüm salkımı modelini benimsedikleri; bir de adaylarını bulsalar, Her Şey Çok Güzel Olacak!"