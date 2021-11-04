  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cumhuriyet yazarı Yazgülü’nü dert bastı! 'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?'
Medya

Cumhuriyet yazarı Yazgülü’nü dert bastı! 'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?'

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, AK Parti’nin oylarının azalmamasının rahatsızlığını köşesinde dile getirerek ihtiyaç sahiplerine verilen yoksulluk yardımlarından duyduğu rahatsızlığı da vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 18:28:00 - 2021-11-04 18:33:13
Cumhuriyet yazarı Yazgülü’nü dert bastı! 'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?'

 Yeni Akit ANKARA 

AK Parti’nin oylarının azalmamasının rahatsızlığını köşesinde dile getiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, verilen yoksulluk yardımlarından şikâyet ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Her Şey Çok Güzel Olacak!" sloganına yer verdi.

'AK Parti'nin oyları niye hala yerlerde değil?'

Yazgülü Aldoğan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP’nin oyu niye hâlâ yerlerde değil? Aile Bakanlığı açıkladı: Yoksulluk yardımı alan hane sayısı yedi milyonu bulmuş. En az yüzde 25 oy demektir. Hak etmedikleri halde işe yerleştirilmiş olanlar, çift maaş alanları da kat, al sana yüzde 30. Bu yalan dünyası, halkın yaşadığı acı gerçeklikle yavaş yavaş yıkılıyor. Muhalefet, birbirinden çok farklı siyasi görüşlerde olduğu için birleşmekte zorlandı ama ülkeyi kurtaracak olan demokrasi ittifakı, yalan dünyanın yıkılması, tek adam rejiminin bitirilme amacıdır. Şimdilik görünen, Millet İttifakı’nın ve dostlarının üzüm salkımı modelini benimsedikleri; bir de adaylarını bulsalar, Her Şey Çok Güzel Olacak!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş
Gündem

Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş

Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenemeyenlerin sağlığı üzerinden yaptıkları algı operasyonu da ellerinde patladı. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Er..
Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı
Siyaset

Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı

Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven, Mustafa Sarıgül'ün ortaya attığı "Bir muhalefet partisi Biden'dan para aldı" iddiası için Sarıgül'e pa..
Kuruluş Osman'dan bomba fragman!
Gündem

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! "Ardında yüz iti havlatmayan kurt kurttan sayılmaz!"

Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay