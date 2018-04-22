Cumhuriyet yazarı: Meral Akşener ikinci tura kalabilir

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı'nın "CHP'nin adayı kim olmalı" ismiyle yayınladığı yazısında ilgili bölüm şu şekilde;

"Aramızdaki tartışmada Kesici’nin CHP etkinliklerine, mesela Adalet Yürüyüşü’ne katılmadığı ve parti tabanında mücadele etmediği, Muharrem İnce’nin ise tabanda büyük bir mücadele gücü olduğu ve halk adamı olduğu gibi görüşler de vardı.

Bu konuyu, bir ismi desteklemek amacıyla değil, bir somut isim üzerinden giderek neler düşünüldüğünü anlamak için gündeme getirdik. Hayır diyenler, sağdan adaya karşı sol adayda ısrarcıydı. Fakat, ilk turda en çok oyu alırsa, CHP adayının ikinci turda büyük kitleyi sürükleyip sürükleyemeyeceği de, aday belirlemede zaten temel tartışma konusudur.

Şüphesiz sol olsun da ne olursa olsun anlayışı tartışmaya açık.

Eğer ikinci tur olursa, birinciliğin hangi adayla göğüslenip ülkede yeni bir sayfa açılabileceği, çok daha el yakıcı bir mesele.

Birleştirici büyük ve mücadeleci güç aranıyor!

Seçimler ikinci tura kalırsa, CHP’nin aday profili zayıf kalırsa, Meral Akşener’in en çok oyla muhalefetin adayı alma olasılığı var.

Kim kalırsa kalsın, herkesin destekleyeceği açık."