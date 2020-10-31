Cumhuriyet tarihindeki yerli Charlie Hebdo!
Araştırmacı – yazar Hasret Yıldırım, cumhuriyetin 10’uncu yılında propaganda amacıyla devlet tarafından basılan “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne, nasıldı, nasıl oldu” isimli, adeta yerli Charlie Hebdo denebilecek kitap hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.
Fransız Charlie Hebdo’nun İslam karşıtı yayınları gündemdeki tazeliğini korurken, içimizdeki Batı hayranlarının bir dönem Türkiye’de yaptığı rezillikler de hafızalardaki tazeliğini koruyor.
Özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında Osman Devleti ve Din-i Mübin-i İslam’a karşı yürütülen kara propagandanın vardığı boyutu gösteren yayınlar, araştırmacılar tarafından gün yüzüne çıkarılıyor.
Araştırmacı - yazar Hasret Yıldırım, cumhuriyetin 10’uncu yılında devlet tarafından propaganda aracı olarak kullanılan, Devlet Matbaası tarafından basılan “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Nasıldı, Nasıl Oldu” isimli kitabın mahiyetine ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.
Hasret Yıldırım’ın, adeta "Yerli Charlie Hebdo" gibi yayın yapan söz konusu kitap hakkındaki konuşması şu şekilde: