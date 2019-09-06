Cumhuriyet Kupası, Efeler’de başlıyor Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile düzenlenecek olan, Cumhuriyet Kupası tenis turnuvası yarın başlıyor.

Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile düzenlenecek olan, Cumhuriyet Kupası tenis turnuvası yarın başlıyor.

7 – 25 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan turnuva, Aydın Tenis Kulübü’nde gerçekleşecek. Turnuva yetişkinler grubunda Veteran Tek Bayanlar, Veteran Tek Erkekler 16 – 44 yaş ve 45+ yaş, Teşvik Tek Bayanlar, Teşvik Tek Erkekler kategorilerinde oynanacak. Çocuklar grubunda ise 8, 9, 10, 12, 14 – 16 kategorilerinde çocuklar ter dökecek.

Aydın Tenis Kulübü izlemek isteyen tüm tenis severlere turnuva boyunca kapılarını açıyor. Efeler Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Tenis Turnuvası’nın detaylarına www.aydinteniskulubu.com adresinden ulaşılabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.