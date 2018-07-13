0553 313 94 23

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifa daha!

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Çavuş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:00
Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifa daha!

Hanifi Çavuş, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirterek, istifasının parti politikaları ile ilgili olmadığını söyledi. Çavuş, “İlimizin sorunlarının dile gelmesi noktasında çaba sarf ettim, yerelde ve genelde mücadele ettim.

Bu süreçlerde yönetim kurullarında birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma ve şu anki il başkanımız görevinde bulunan ve desteğini hep gördüğüm İl Başkanı Deniz Çakmak ve yönetimine teşekkür ederim. 1996 yılından beri içinde bulunduğum, ailem saydığım Cumhuriyet Halk Partisinde merkez ilçe gençlik kolları başkanlığı, il gençlik kolları başkanlığı, il başkan yardımcılığı, 8 yıl merkez ilçe başkanlığı, görevlerinde bulundum. Ayrıca 3 yıldır parti okulu bölge eğitim koordinatörlüğü görevini de yürütmekteyim.

Bu süreçlerin tamamında şahsıma yönetimlerime destek sunan herkese teşekkür ederim. Bu şerefli görevlerde bulunduğum süreç içerisinde elimden geldiğince partimin iktidarı için çabaladım. Bugün itibariyle CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevinden ve partideki aktif görevlerimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi, bunun parti politikaları ile alakalı olmadığını bildiririm. Bundan sonraki süreçte partililerimin emrinde ve Adıyaman adına çaba sarf edecek herkesin yanında olmaya devam edeceğim. Ayrıca bundan sonraki süreçte partimin her kademesinde görev alacak her bir arkadaşıma başarılar diliyorum” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:00
  1. Adıyaman
  2. chp
  3. Hanifi Çavuş
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    1. Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi!..
    2. Ankara Zirvesi sonrası ABD..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. CHP'yi karıştıran dayak
    5. FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'..
    6. Türkiye Amerika grubundan ortak..
    7. Borsa günü yükselişle kapattı
    8. Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti
    9. Evde krem peynir nasıl yapılır?
    10. Halkı yoldan çıkaran Oktar: Devletimi..
    11. Meyve suyu nasıl yapılır?
    12. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının..
    13. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
    14. Antalya'da Alman turist otel odasında..
    15. Patates hasadı başladı: Fiyatlar inecek
    16. Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında..
    17. Bakanlar kurulu sonrası önemli..
    18. Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı..
    19. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    20. Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...