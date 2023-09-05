‘Cumhuriyet çocuğu’ topa tuttu: Gazete çukurda debeleniyor

Milli ve manevi değerlere saldırmayı kendisine misyon edinen ‘Cumhuriyet’ isimli gazetede bu aralar sular bir türlü durulmuyor.

Uzun yıllar bu kuruluşta görev yapan Aykut Küçükkaya, gazete için açtı ağzını yumdu gözünü.

28 yıl Cumhuriyet isimli yapıda görev alan Aykut Küçükkaya ilgili yapılanmada uzun süreler de yönetici olarak görev yaptı. Küçükkaya son olarak bu yapılanmanın Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlendi.

Cumhuriyet isimli kuruluşu topa tutan Küçükkaya bir haber sitesine verdiği röportajda şunları söyledi:

Çok telefon alıyorum… “Cumhuriyet’te neler oluyor, senin yorumun ne? Gazeteye dönecek misin?” diye soruluyor.

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Ben de samimi bulduğum Cumhuriyetçilere bir kaç yıl önce yaşananları hatırlatıyorum.

Sizin sorunuzla tarihe not düşelim. Ben gazeteden istifa edeli 20 ay oldu. 3.5 yıl GYY olarak gazeteyi yönettim… Biliyorsunuz benim istifam sendikal mücadele içindi. Alev Coşkun Temmuz 2021’de sendikayı gazetede bitirmek istedi. Benden meslektaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmemi istedi. Ben bunu kabul etmeyerek görevi bıraktım.

Etik kavga yok mu diyorsunuz?

Ben olaya ilkesel bakıyorum… Ben diyorum ki… Bu meslekte altında çalışan gazetecileri sendikadan istifaya zorlayan isimler, bunun ödülünü alan isimler emir eri oldukları Alev Coşkun’la tartışarak etik gazetecilik kavgası, dersi veremez…

- Dünkü açıklamada suçlanan isimler var… Suçlayan isimler var… Hepsini tanıyorsunuz, birlikte çalıştınız…

Valla bana göre tablo tam olarak “yiyin birbirinizi” tablosu… 28 yıl gazeteye emek veren bir isim olarak şunu açıkça söyleyeyim…

- Basında herkes sizi “Cumhuriyet çocuğu” olarak biliyor. O çocuk “Cumhuriyet suya tirit gazetecilik yapıyor” diyor…

Ama gerçek bu. Cumhuriyet yönetimi tırnak içinde söylüyorum “üzerindeki kirli algıyı” ancak güçlü, iyi gazetecilik yaparak atabilirdi. Ancak onlar farklı bir yolu, “küçük olsun benim olsun” yolunu seçti. Sizce ne yapmalı bu durumda Cumhuriyet?

Cumhuriyet Gazetesi sadece bildiği işi yaparsa, “güçlü gazetecilik, özel habercilik” yaparsa üstündeki tüm algıyı silindir gibi yıkar atar. Ancak Cumhuriyet’i yöneten zihniyetin gazetecilik derdinin olmadığını görüyorum ben.

Ben bilirim ki Cumhuriyet’in yazıişleri hep cesur olmuştur. Alev Coşkun diktatörlüğü (gazeteyi yönettiğim dönemde söylediğim için rahatlıkla yine söyleyebilirim) onun kuklası olup şimdilerde onunla kavgaya tutuşanlar gazeteyi maalesef bir çukura sürükledi. Gazeteye büyük kötülük eden her iki tarafı da bu başarılarından dolayı kutlamak lazım!..

Dediğim gibi herkes “gazete yaşamalı” diyerek Alev Coşkun’un kötü icraatlarını meşrulaştırıyor. Gazete kötü bir yönetimle bir çukurda debelenmeye devam ediyor…