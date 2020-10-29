Cumhuriyet Bayramı gururla kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta, KKTC ve yurt dışı temsilciliklerinde koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilecek resmi tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları ifade etti: “Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye’nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız.”