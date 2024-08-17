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Gündem Cumhuriyet Başsavcılıkları orman yangınları için harekete geçti
Gündem

Cumhuriyet Başsavcılıkları orman yangınları için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-08-17 03:17:00 -
Cumhuriyet Başsavcılıkları orman yangınları için harekete geçti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar açıldığını belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir" dedi.

100 KİŞİLİK CEKUT EKİBİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik."

Kaynak: DHA
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