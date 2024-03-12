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Gündem Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı 'yasadışı bahis' operasyonu
Gündem

Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı 'yasadışı bahis' operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-03-12 16:08:00 -
Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı 'yasadışı bahis' operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı bahis çetelerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ATM’lerden QR kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan, kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Zeytinburnu, Küçükçekmece, Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Sultangazi, Kadıköy ve Bakırköy ilçeleri ile Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana, İzmir'de toplamda 69 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Finansal hesaplarda 600 milyon TL döngü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin banka hesaplarına yönelik inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, şüphelilerin finansal hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ele geçirildi.


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60 şüpheli gözaltına alındı

Yasadışı bahis eylemlerinde kullanılan adreslerde aynı suça karıştığı tespit edilen 7 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.

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