‘Cumhurbaşkanlığına aday olan biri eğer…’ Azerbaycan’dan bay bay Kemal’e sert tepki

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesinde Antalya AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin’i makamında ziyaret etti. Heyet, ziyaretin ardından heyet basın mensupları ile bir araya geldi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda Ali Çetin, “Bizi onore ettiler, çok memnun kaldık. Onlarla bir arada olmak bizi memnun etti. Seçim sürecini konuştuk. Bu değerli ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Türk halkı dünyaya bir demokrasi dersi geçti”

Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Tahir Rzayev ise, “Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanında oldu. Çok mukaddes bir seçim geliyor. Böyle bir durumda birliğimizi göstermek istedik. Bugün cumhurbaşkanlarımız dost ve kardeştir. Halkımız kardeştir. 14 Mayıs'ta bütün Azerbaycan halkı buradaydı. Biz gurur duyduk, Türk halkı dünyaya bir demokrasi dersi verdi. Dünya Türkiye'ye çok şöhretle bakıyor, Türkiye son 20 yılında muhteşem bir yol gitti. Hak ve adaletin yanında oldu. Dünyada savaşlar insanları çok gerginleştirdi. Biz siz kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Böyle bir günde sizinle olmak, size destek vermek bizim en önemli borcumuzdur. Biz Karabağ savaşında sizin verdiğiniz desteği kalbimizle gördük. Karabağ’da sizin verdiğiniz destek çok önemliydi. Türk halkı bu imtihandan alnı açık çıkacak. 28 Mayıs’ta siz yeni bir imtihan verecek ve alnınızın akı ile çıkacaksınız” açıklamasına yer verdi.

“Azerbaycan’ın milli hedeflerine zıt bir çıkıştı”

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Orta Koridor" projesi hakkındaki soruya da cevap veren Tahir Rzayev, “Azerbaycan’ın milli hedeflerine zıt bir çıkıştı. Biz bunu izledik ki Azerbaycan halkı bunu yaramaz bir proje olarak nitelendirdi. Eğer bunu söylüyorsa o Türk birliğine ve Türkiye-Azerbaycan birliğine karşıdır” şeklinde konuştu.

“Bugün söylüyor yarın inkar ediyor, yanlış hareket ediyor”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın "Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız” sözlerini de değerlendiren Rzayev, “Ermenistan Cumhurbaşkanı mükemmel bir siyasetçi değildir. Bugün söylüyor yarın inkar ediyor, yanlış hareket ediyor. Paşinyan'ı dikta eden devletler var. Paşinyan ancak onların fikirlerini esas alır. Biz onun söylediklerine inanmıyoruz. Azerbaycan’ın öz siyaseti ve Türkiye’nin tuttuğu bir yol var, biz bu yoldan gidiyoruz.

“Güçlenerek güçlenen bir Türkiye olarak sizlere bir kez daha teşekkür ederim”

Azerbaycan Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Genel Koordinatörü, Türk Devletleri Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ramil Hasan ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“İki liderin imzalamış olduğu tarihi müttefiklik anlaşması, var olan kardeşliğimizi daha da yüksek noktalara taşıyacak olan bir müttefiklik getirdi. Türkiye ve bölgemizin de güçlü olmasını istiyorsak Türkiye gibi güçlü bir ülkenin barış, istikrar ve hoşgörünün bir garantörü olarak şarttır. Her birimiz açısından çok değerlidir. Kardeşlerimiz 14 Mayıs’ta bütün dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Avrupa Birliği gibi birçok uluslararası kuruşlarda Türkiye düşmanlığına savunmuş birçok birim ve grup var. Onlar için güçlü Türkiye’den ziyade istedikleri zaman verdikleri talimatı istedikleri zaman yerine getirecek bir Türkiye arzu ediyorlar. 28 Mayıs’ta verilecek olan karar bizler için de baş tacı olacaktır. Demokrasi çoğunluğun ve azınlığın birbirine saygı duymasıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise 28 Mayıs da bizim bayramımızdır. 29 Mayıs İstanbul’un fethidir. Biz Azerbaycan milletvekilleri olarak aramızda 2 yıl önce imzalanan iş birliği anlaşması mevcuttur. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki bu kardeş bağları daha da ileri taşınsın. Güçlenerek güçlenen bir Türkiye olarak sizlere bir kez daha teşekkür ederim.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“O harita gerçekleri yansıtmıyor”

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Orta Koridor" projesi hakkındaki soruya da cevap veren Hasan, “Bana göre ekibi Kılıçdaroğlu’na yanlış bilgi verdiğini düşünüyorum. Zaten onun açıkladığı haritada bahsi geçen İpek Yolu Projesi şu an mevcuttur. Böyle saçma bir harita nasıl ortaya çıktı Azerbaycan tarafından baktığımız zaman anlam veremiyoruz. Bizim için ortak çıkarlarımız önemlidir, bölgeye istikrar getirmek istiyorsak kenetlenerek beraber hareket edeceğiz.

O harita gerçekleri yansıtmıyor. Bugün eğer Paşinyan Karabağ’ı kabul etmeye hazır ise bunu Türkiye ve Azerbaycan güç birlikteliğinin sonucunda alabilmiştir. Biz dış politikada irademizi ortaya koymasaydık bugün Karabağ’ı işgalden kurtaramazdık. Ermenistan Başkanı'nın vermiş olduğu açıklamalarındaki tezatlar kendisinin batı Rusya arasındaki sıkışık kalmasından kaynaklanmaktadır. Eğer bölgeye barış ve huzur gelmesini istiyorsak bu yine Azerbaycan ve Türkiye arasında iş birliği sayesinde olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette; AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Azerbaycan Milletvekilleri Aydın Mirzazade, Sağlık Komisyonu Başkanı Rashad Mahmudov, Sevil Mikayılova, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Merkez Uzmanı Rasul Salımzade yer aldı.