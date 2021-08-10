"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?" Ali Babacan açıkladı

Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimlerde halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi bölmek için muhaliflerin gazına gelen Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni kurdu.

Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa ettiği Babacan'ın partisi seçime girmeden dağılma sürecine girdi. Parti içerisinde yaşananların örtbas etmek için hükümeti aslı astarı olmayan ifadelerle hedef alan Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" şeklindeki soruya, Babacan şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuyla ilgili parti olarak kararımız, seçim kararının alınmasıyla birlikte partimizin yetkili organları tarafından tartışacaktır."