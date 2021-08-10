  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte tarihi gerçekler! Bülent Ecevit THK'ya el koymuş

6 ülkeden tepki çeken Afgan mülteci kararı

Tam 1 milyon izlenme! Kardeş Azerbaycan Türkiye’deki bu görüntüyü izledi

Manavgat alev alev yanarken CHP’li Başkan ormanı bıraktı, evinin telaşına düştü Yüzü bile kızarmadı

Maskeler indi... Ekşi Sözlük'ün açtığı başlığın perde arkasında ne var?

Ne Türkiye'den ne de İstanbul'dan haberi var! Ali Babacan'ın son vaadi alay konusu oldu

Her çekilişin sonu CHP'ye çıkıyor! CHP'lilere araba çekilişi kıyağı

Alevlerin içerisine dalmışlardı! İspanyol pilottan Türkiye itirafı

Son seçim anketinde bomba resmen patladı! İşte partilerin oy oranları...

NASA dünyayı ayağa kaldıran kareyi paylaştı! Alevler nükleer tesise yaklaştı
O paylaşımı yapan AK partili, görevden oldu
Ahu Özyurt'un TV100'deki işine son verildi! İşte sebebi...
Afganistan'da Taliban bir vilayet merkezini ele geçirdi
Türk roket takımı, uluslararası yarışmada 2'nci oldu!
Gündem "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?" Ali Babacan açıkladı
Gündem

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?" Ali Babacan açıkladı

Seçimi görmeden dağılma sürecine giren DEVA Partisi'nde Genel Başkan Ali Babacan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" şeklindeki soruya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 20:16:00 - 2021-08-10 20:19:32
"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?" Ali Babacan açıkladı

Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimlerde halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi bölmek için muhaliflerin gazına gelen Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni kurdu.

Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa ettiği Babacan'ın partisi seçime girmeden dağılma sürecine girdi. Parti içerisinde yaşananların örtbas etmek için hükümeti aslı astarı olmayan ifadelerle hedef alan Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" şeklindeki soruya, Babacan şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuyla ilgili parti olarak kararımız, seçim kararının alınmasıyla birlikte partimizin yetkili organları tarafından tartışacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

321

bu kukla proje partileri allah iktidar etmesin amin
  • Yanıtla

vatandaş

Olsunda sıfırı çeksin millet delimi
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay