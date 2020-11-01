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Gündem 'Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı' üzerinden algı yapan Fatih Portakal'dan 'pes' dedirten pişkinlik!
Gündem

'Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı' üzerinden algı yapan Fatih Portakal'dan 'pes' dedirten pişkinlik!

Fatih Portakal, İzmir depremi sonrası “Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı” üzerinden provokasyon girişiminde bulundu. Yapılan açıklama ile provokasyonu elinde patlayarak şoka uğrayan Portakal pişkinliğini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:48:00 - 2020-11-01 09:51:45
'Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı' üzerinden algı yapan Fatih Portakal'dan 'pes' dedirten pişkinlik!

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’, 29 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktı.

Portakal’dan provokatif girişim

FOX TV Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ayrıldıktan sonra bile provokasyonlarına sosyal medya üzerinden devam eden Fatih Portakal, son olarak Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı üzerinden bir girişimde bulundu.

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu nasıl duyarsızlik? Deprem oldu 26 kişi öldü, enkaz altında insanlar var. Tsunami yaşandı. Marina darmadağın oldu. Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor. Yarın da ödül töreni. Umarım tören partili degildir. Acı bir taraftan corona bir taraftan. Nasıl olacak?” ifadelerini kullandı.

Ancak yapılan açıklamada Pazar günü (bugün) yapılacak olan ödül töreninin İzmir depremi dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Pişkinliğe devam etti

Durduk yere yaygara koparan Fatih Portakal ise açıklama sonrası pişkinliğe devam etti. Yeni bir açıklamada daha bulunaan Portakal, paylaşımında “İptal oldu, duyurusu yapıldı. Olması gerekendi” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Eyüp

Dünyada bu kadar yalanın bolca söylendiği ve hiç bir ceza alınmadığı tek ülke Türkiyedir. Sadece ufak bir para cezası o da caydırıcı değil.
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