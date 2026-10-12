Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu’na damga vurdular… Bağcılar sporcuları engel tanımadı!

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu’nda Bağcılarlı sporcular kürsüye damga vurdu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu düzenlendi. Organizasyonda Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü de yerini aldı. Sporcular, 21 kilometre, 10 kilometre ve 4,4 kilometre kategorilerinde mücadele etti.

Organizasyonda renkli görüntüler oluştu

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başlayan yarışın start ve finiş noktası aynı yer oldu. Bazı katılımcılar parkuru arkadaşları ve eşleriyle birlikte koşarken organizasyon boyunca renkli görüntüler oluştu.

5 madalya kazandılar

Bağcılarlı sporcular, yarıştıkları Tekerlekli Sandalye 21K kategorisinde büyük bir başarı elde etti. Kadınlar kategorisinde ilk üç sıra, erkekler kategorisinde ise 1’incilik ve 3’üncülük Bağcılar Belediyesi’nin oldu. Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

"Sporcularımızı kutluyorum"

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu gibi önemli bir organizasyona adlarını başarıyla yazdıran sporcularımızı kutluyorum. Daha nice başarılara ulaşmalarını diliyorum" dedi.