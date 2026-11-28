Akit TV’de Erkan Tan’ın sunumuyla ekranlara gelen Akit Özel programının konuğu olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Akit TV’de Erkan Tan’ın sunumuyla ekranlara gelen Akit Özel programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruya cevap veren Çiftçi, sürecin geldiği noktayı özetledi.

“KENDİ BACAĞIMIZI KENDİMİZ KESİYORUZ”

Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşacağına canıgönülden inandığını belirten Çiftçi, sürecin şu ana kadar kazasız belasız ve başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin 50 yıllık terör sürecinden ve bu sürecin oluşturduğu prangalardan kurtulacağını ifade eden Çiftçi, sürecin başarıya ulaşmasını istemeyen çevrelerin bulunduğuna dikkat çekti. Terör örgütü içerisinde de süreci istemeyenlerin olabileceğini belirten Bakan, dış unsurların da bu süreci desteklemediğini dile getirdi.

İsrail, İran ve Rusya'nın sürecin başarıya ulaşmasını istemeyeceğini söyleyen Çiftçi, ABD'nin terör örgütlerine kamyonlar dolusu silah verdiğini hatırlattı. Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Kendi bacağımızı kendimiz kesiyoruz dediğim o" ifadesini kullandı.

ÖCALAN İLE NEDEN GÖRÜŞÜLÜYOR?

Terör örgütü elebaşı ile görüşülmesi üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Bakan Çiftçi, sürecin aktörlerinden birinin de terör örgütünün başı olduğunu söyledi.

Bir terör örgütü kuran ve yıllarca yöneten kişinin, örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması sürecinde desteğine ihtiyaç duyulabileceğini ifade eden Çiftçi, söz konusu kişinin devletin cezaevinde bulunduğunu hatırlattı.

Devletin cezaevinde bulunan bir mahkûmla görüşmesinin olağan olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye içinde olduğu gibi Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki yapılanmaların da silah bırakması konusunda bu kişinin desteğinin sağlanmasında herhangi bir sakınca görmediğini dile getirdi.