Çatalı kullandığı ele göre muamele! Bakan Çiftçi AK Parti öncesi anılarını paylaştı
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Akit TV’de yayınlanan Akit Özel programına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum’da ve Nevşehir’de kaymakam olduğu dönemde ordu mensupları ve milli eğitim müfettişleriyle katıldığı yemeklerde başından geçenleri anlattı. Yemekte çatalı sağ eliyle tuttuğu gerekçesiyle bir takım sorulara maruz kaldığını ifade eden Çiftçi, kendilerinin o dönemde irticacı olarak suçlandıklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Akit TV ekranlarında yayınlanan Akit Özel programında Erkan Tan'ın sorularını cevapladı.
Bakan Çiftçi, Erzurum’da ve Nevşehir’de kaymakam olduğu dönemde ordu mensupları ve milli eğitim müfettişleriyle katıldığı yemeklerde başından geçenleri anlattı.
Yemekte çatalı sağ eliyle tuttuğu gerekçesiyle bir takım sorulara maruz kaldığını ifade eden Çiftçi, kendilerinin o dönemde irticacı olarak suçlandıklarını söyledi.