Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren olayla ilgili paylaşımlara soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu'da tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren olayla ilgili paylaşımlara soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu'daki kayıp öğrenci olayına ilişkin harekete geçti.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMALARINA SORUŞTURMA
Tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren olayla ilgili olumsuz içerikler paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.
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