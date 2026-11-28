Acı haber geldi! Gece evinden çıktı, bir daha dönmedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ’da gece saatlerinde evinden ayrılan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım’dan haber alamayan ailesi jandarmaya başvurdu. Bölgede başlatılan arama çalışmaları sabah saatlerinde acı haberle sonuçlandı.
Elazığ’da kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım, mahalle mezarlığında ölü bulundu.
Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde evinden çıkan Muhterem Yıldırım’dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Yıldırım’ı sabah saatlerinde mahalle mezarlığında hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhterem Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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