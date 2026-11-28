TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avustralya’nın Melbourne kentinde NTV’de soruları cevapladı, gündemi değerlendirdi.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu MIKTA’nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı’nda dört ayrı başlıkta oturumlar gerçekleştirildiğini, oldukça yoğun görüşmelerin yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, ayrıca toplantı marjında ikili temaslarda da bulunduğunu söyledi. MIKTA ve G20 üyesi olan bu ülkelerin 5 ayrı kıtada bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu platformda hem bölgesel hem de küresel sorunların dile getirilebildiği kaydetti.

Türkiye açısından oldukça başarılı, verimli bir toplantı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin de gelecek yıl MIKTA’nın Dönem Başkanlığını üstleneceğini belirtti. Kurtulmuş, "Nasip olursa önümüzde sene aynı ülkeleri bu sefer daha gündemli, daha önceden çalışılmış bir program çerçevesinde Türkiye’de toplamayı planlıyoruz" dedi.

Terörsüz Türkiye meselesine toplantı kapsamındaki oturumlarda yer verdiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Müzakereci bir demokrasi örneği olarak farklı partilerden bir araya gelen insanların çok zor bir konuda ortak karar alma becerisini ortaya koymaları bakımından özellikle Mecliste ortaya çıkmış olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu ve 10 Ağustos’ta 467 milletvekilliğinin ittifakıyla ortaya konulan yasanın önemini anlatmaya çalıştım. Tabi hepsi hakikaten merak ediyorlar. Böylesine zor bir konu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüzyılının en zor, en yakıcı konusu. Nasıl oldu da böylesine kısa bir süre içerisinde belli bir mesafe kazandı ve partiler bir araya gelerek bu sonuca ulaşabildi? Burada kanaatimce siyaset büyük bir başarı kazanmıştır. Bütün siyasi partilere bir kez daha takdirlerimi ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bir araya gelip herkes farklı fikirlerde olmakla birlikte Türkiye’nin bu can yakıcı sorununu çözmek için iradeyi ortaya koydu."

"Önümüzdeki hafta pazartesi akşamına kadar cevapları bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Takip ve Değerlendirme Kurulu ile Meclis’te bir izleme komisyonunun kurulmasının da yasanın gereği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Partilere yazımızı bu hafta içerisinde yazdık. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamına kadar cevapları bekliyoruz. Ondan sonra da komisyon, çalışmalarına en kısa sürede başlayacaktır. Bu komisyonun temel amacı ve görevi, süreci bütün boyutlarıyla birlikte takip etmek, kontrol etmek, gözlemlemek, yeri geldiği zaman birtakım önerilerde bulunmak, hatta yeri geldiğinde bazı yasa tekliflerini gündeme getirmek gibi görevleri var. Bunları da komisyonun önceki komisyonda olduğu gibi başarıyla yerine getireceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

"Komisyona katılmazlarsa emeklerini de inkar etmiş olurlar"

Yeni Parti’nin komisyona katılmamakta konusundaki açıklamasının sorulması üzerine Kurtulmuş, kendilerine komisyona üye görevlendirmelerine ilişkin yazı gönderdiklerini henüz bir cevabın gelmediğini söyledi. Pazartesi akşamına kadar bekleyeceklerini söyleyen Kurtulmuş, "Yeni Parti açısından da doğru olan, şimdiye kadar komisyona hakikaten çok büyük çabayla katıldılar, çok büyük destek verdiler. Bu sürecin paydaşı oldular. Türkiye demokrasisinin bu başarısında onların da çok ciddi katkıları oldu. O zaman başka bir partinin adına katılıyorlardı süreçlere ama kendi emeklerinin doğal bir sonucudur. Eğer bu komisyona katılmazlarsa benim kanaatim kendi emeklerini de inkar etmiş olurlar. Türkiye’de oluşmuş olan bu fevkalade mükemmel havayı bir şekilde zedelemiş olurlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Bazı eleştirileri olduğunu biliyorum. Bana da Sayın Özel görüşmemizde bunları söyledi. Benim söylediğim de şudur. Gelin bu konuda özellikle komisyon raporunun 7’nci bölümünde ifade edilen demokratikleşmeyle ilgili adımlarda TBMM komisyonu olarak gözlemcisi olalım, takipçisi olalım ve bu süreçlerde de adım atılması için gayretli bir çabayı ortaya koyalım. Yani herhangi bir mazeretin arkasına katılarak biz bu süreçte yokuz demek değil marifet. Marifet, bu süreç nasıl daha başarılı bir şekilde sonuçlandırılır onun üzerinde görüş ve fikirleri net bir şekilde ortaya koymaktır" dedi.

"Şu anda bildiğim kadarıyla bin 100’e yakın dosya var"

Kurtulmuş, komisyonun ilk toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili soruya, "Komisyona katılacak arkadaşların programlarına göre bir davet olur ve o tarihte de komisyon toplanır" cevabını verdi. Dokunulmazlıklar konusundaki bir soruyu cevaplayan Kurtulmuş, "On yıllardır aynı noktadayım ve bugün Türkiye’nin tam da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Siyasi fikirlerin korunması bakımından kürsü masuniyetine sonuna kadar evet ama milletvekillerinin bireysel suçları dolayısıyla da yargılanmaması gibi bir sonucun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir şekilde insanların şahsi bir suçu varsa, herhangi bir kişiye karşı işlenmiş yüz kızartıcı suç, fiili olarak ortaya çıkan bir durum varsa tabi ki dönem sonunu beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili de düzenlemeler yapılabilir, bu da çok net bir şekilde ortaya konulabilir. Şu anda bildiğim kadarıyla bin 100’e yakın dosya var. Genel usul şudur. Milletvekilleri seçildikten sonra dönem sonuna kadar o dosyaları bekletilir. Eğer bir daha seçilmezlerse o dosyalar, mahkemeler tarafından işleme konularak tahkikatlar gerçekleştirilir. Bu konuda bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir dosyayı birbirine karıştırarak bakmamak lazım"

Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekenin hatırlatılmasının ardından başka fezlekelerin de eklenebileceği tartışmalarının bulunduğunun aktarılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, "Meclis’teki her bir dosya, tek başına bir dosyadır. Fezlekeler dediğimiz şey bu. Yani mahkeme yazarken bir kişi hakkında bir dosya yazmış. Dolayısıyla hiçbir dosyayı birbirine karıştırarak bakmamak lazım. Tabi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında Filistin bayrağı açılmasının ardından yaşanan tribün olaylarına ilişkin de değerlendirme bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsrail’in Filistin’de, Gazze’de başlatmış olduğu soykırım dolayısıyla bütün dünyada giderek yükselen bir antisiyonist dalga var. İsrail’e karşı, bu soykırımcı politikalara karşı, insanlık suçlarına karşı ‘Yeter artık’ diyen bir anlayış var. Bunun dinle, diyanetle, Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla, Budistlikle falan da bir ilgisi yok. Bunun insanlıkla ilgisi var. Dünyada hemen hemen birçok ülkede, başta batı ülkeleri olmak üzere, her maçta neredeyse Filistin bayrakları açılıyor. Filistin bayrağını açmak ben Filistin devletinin taraftarıyım demek değil. Filistin bayrağını açmak ‘Ben insanlığın yanındayım’ demektir. Dünyada böyle bir algı, böyle bir anlayış gelişti ve çok kuvvetli yayılıyor. Sağdan soldan hangi siyasi oryantasyondan olursa olsun neredeyse kitlelerin büyük bir kısmı bu anlaş hareket ediyor.

İşte Avustralya’dayız. Sydney köprüsünün üstünde bir müddet evvel 300 bin Avustralyalı, Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Bu, aslında bir mesajdır. ‘İsrail’in eli kanlı hükümetinin işlemiş olduğu suçları lanetliyoruz. Biz insan olarak, insanlık cephesinde duran özgür fertler olarak İsrail’in bu soykırımına asla müsaade etmiyoruz. Bunu tasvip etmiyoruz’ demektir."

Stadyumlarda, salonlarda, futbol sahalarında Filistin bayrağını asmak herhangi bir şekilde siyasi bir gösteri değil, insani bir gösteri olduğunun altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar, ‘Biz insanlık cephesinin içindeyiz’ diyor. Beşiktaş taraftarlarının açtıkları pankartın da Filistin bayrağının da tam da bu bağlamda görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş taraftarlığını tebrik ediyorum. 86 milyonun ortak hissiyatını dile getirmişlerdir. Hiçbir şekilde de rakip takımın futbolcularına ya da oradaki sporculara karşı saldırgan bir tavır içerisinde değil, tribünde kendi protestolarını görsel bir şekilde dile getirmişlerdir. Son derece doğaldır, normaldir. Beşiktaş taraftarları hakikaten biz insanlık cephesinin yanındayız demişlerdir. Ben meseleyi böyle görüyorum. Yapılan müdahaleyi son derece sert ve amacını aşan bir müdahale olarak görüyorum. Gözaltılar falan oldu, sonra bırakıldılar. Sporun dışında Gürcistan bizim dostumuz, komşumuz, neredeyse birçok konuda ortaklığımız, özel kültürel ortaklıklar da olan bir ülke. Gürcistan’ın Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye’nin iyi bir komşu olarak Gürcistan’a ihtiyacı var. Böylesine sert müdahalelerin ümit ederim ki iki ülke arasındaki dostluklara zarar vermez."