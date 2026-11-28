Henüz 600 gram ağırlığında! Ambulans helikopter Taşkın bebek için havalandı
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Muş’un Bulanık ilçesinde 24 haftalık olarak dünyaya gelen Taşkın bebek, doğumun ardından yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle sağlık ekiplerinin yakın takibine alındı. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için ambulans helikopter görevlendirildi.
Muş’ta henüz 24 haftalık dünyaya gelen Taşkın bebek için sağlık ekipleri seferber oldu. Bulanık Devlet Hastanesi’nde 600 gram ağırlığında doğan bebeğin solunum sıkıntısı yaşaması üzerine Van’a sevk edilmesine karar verildi. Üçüncü basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ihtiyacı bulunan bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edilmesine karar verildi.
Taşkın bebek için ambulans helikopter havalandı. Bulanık Devlet Hastanesi’nden kuvözle alınan bebek, ambulans helikopterle Van’a sevkedildi. Minik bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.
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