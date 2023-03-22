Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayali kuran CHP'li iki başkan depremzedeleri unuttu! Laf var icraat yok

Depremlerde 11 ilde büyük yıkıma neden olurken onlar köy ağır hasar aldı. Çifte felaketin hemen ardından devlet tüm imkanlarını seferber ederek ilk etapta depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik bölgeye çok sayıda çadır sevk etti.Daha sonrasında ise konteynerkentler kuruldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok AK Parti'li belediye; çadır yardımlarının yanı sıra deprem bölgelerinde konteynerkent kurdu. Ancak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin deprem bölgelerinde konteynerkent kurmaması dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ SINIFTA KALDI

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin verilerine göre; depremin ilk anından itibaren barınma ihtiyacına yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda bölgeye 3 bin 738 çadır ve 72 konteyner sevkiyatı yaptı, bunun yanında Samandağ Devlet Hastanesi karşısındaki alana altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sadece 140 kişi kapasiteli 28 prefabrik konteyner kurdu. Konya Büyükşehir Belediyesi ise Hatay'da konteynerkentlerin kurulumu için belirlenen noktalarda altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. İlk etapta 487 konteyner ile oluşturulacak geçici yerleşim alanları, ikinci etapta bin konteynere çıkarılacak. AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 3 alanda 2 bin konteynerdan oluşacak geçici konaklama alanı yaparken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adıyaman ve İskenderun'da 550 konteynerdan oluşan kent, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Nurdağı'nda 800 konteynerlik kent kurdu.



TEK KURULU KONTEYNERI YOK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise deprem bölgelerinde tek bir konteynerkenti bulunmuyor. Depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yapmadığı belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Parti'li ve CHP'li İzmir, Mersin, Antalya ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin yanında konteynerkent konusunda sınıfta kaldığı ortaya çıktı.



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CHP'Lİ BELEDİYELERDE SON DURUM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atölyelerinde üretilen konteynerleri Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye göndererek kurulumlarına başladı. Bu kapsamda Hatay'da 500, Kahramanmaraş'ta 232, Osmaniye'de ise 200 konteynerlik barınma alanı için elini taşın altına koydu..CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi de Adıyaman'da içerisinde sahra hastanesi, sosyal ve spor alanları ile kreş olan 670 konteynerin olacağı kent kurulumuna başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ise Nurdağı'nda 50 konteynerlik alanda bir yaşam alanı oluşturması için çalışma yaptığı kaydedildi.