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Spor Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu
Spor

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:01:27 -
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, son etap mücadelesiyle tamamlandı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen organizasyonda son olarak "Mavi Vatan" ve "Barbaros Hayreddin Paşa" etapları gerçekleştirildi.

Yarışlar sonunda genel klasmanda ilk sırada yer alan yatlar ve sahipleri şunlar:

IRC-0: ENKA Cheese (Enka-Levent Peynirci)

IRC-1: Linea Rossa (Onur Tok)

IRC-2: AKKİM Kimya Cheese (Levent Peynirci-Güney Kaptan)

IRC-3: PUPA-Doğuş Üniversitesi (Cenk Tekkaya-Yusuf Tunç)

IRC-4: Kupa Kızı-SETUR Marinas (Gül Çelikel)

Sportsboat: NİMBUS (Saruhan Cinay)

Gezgin: Cape Town (Barış Kılınç)

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ödül töreni ise İzmir'de meydana gelen depremden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.





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