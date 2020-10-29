Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı İstanbul Boğazı'nda başladı

Yarışmanın 29 Ekim etabında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu yapıldı. Daha sonra yarışı İstanbul Valisi Yerlikaya başlatdı.

Vali Yerlikaya, Sahil Güvenlik botundan sahildeki vatandaşları selamladı.

Yelkenli filosunun ardından Boğaz'da sınıflarına göre değişen tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarıştı.

4 gün sürecek organizasyonda toplam 5 yarış yapılacak ve dünyanın dört bir yanından yelkenli tekneler Boğaziçi ve Marmara Denizi'nde şampiyonluk için yarışacak.

"Mavi Vatan Kupası" etabı 31 Ekim Cumartesi günü Adalar pistinde yapılacak. Etkinlik 1 Kasım'da Kalamış Koyu'nda yapılacak "Barbaros Hayreddin Paşa Kupası" etabıyla sona erecek.

Organizasyonda Türk takımlarının yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi komşu ülkelerden 61 yat ve 650 sporcu yarışıyor.

Yapılacak 3 etap sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek takım, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanacak.