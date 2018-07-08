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Cumhurbaşkanlığı törenine 22 devlet başkanı katılacak

Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı katılacak.

08 Temmuz 2018 Pazar 18:38
Cumhurbaşkanlığı törenine 22 devlet başkanı katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın geniş katılımla düzenlenecek törenle yemin edecek olması dolayısıyla başkentteki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek törene, 17 ülkenin devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce tören dolayısıyla başkent genelinde alınan güvenlik tedbirleri artırılırken, yabancı konukların güvenliği için de üst düzey özel önlemler alındı.

Bu doğrultuda Özel Harekat, Terör, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş, KOM, Çevik Kuvvet, Bomba İmha, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 10 bin polis mesai yapacak.

Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilecek ve polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanacak.

Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 18:38
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • MUAZMUAZ34 dk önce
    İnşãAllah ona da sıra gelecekBir müjdeyle yüzler gülecekAlem fetihlerle şenlenecekÜmmet küllerinden dirilecek
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc53 dk önce
    Birde Ayasofya mahkumiyettenhakiki kimligine kavushturulsa, ManenTürkiye kat kat ödüllenecektir ama onu acacak henüz babayigit cikmadi. Otomobiller icin Reis icin yiginlar toplanabiliniyor ama Ayasofya kimsenin umurunda degil.
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