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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD menşeli  yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü  yazılardan biri olduğunu belirtti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:37
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki

Kalın, Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör  örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek  sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını  yaptı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre  Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?"  ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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