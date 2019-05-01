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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Rapor FETÖ’yü masumlaştırmaya çalışmaktadır”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, “Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun Türkiye bölümü gerçek ve tarafsız olmaktan uzaktır.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:51
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Rapor FETÖ’yü masumlaştırmaya çalışmaktadır”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, “Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun Türkiye bölümü gerçek ve tarafsız olmaktan uzaktır. ABD’li yetkililer tarafından FETÖ gerçeğinin anlaşılamadığını gösteren rapor, terör örgütü olduğu hukuken ispatlanmış FETÖ’yü masumlaştırmaya çalışmaktadır” dedi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 Raporu’nun Türkiye bölümü hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Kalın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


“ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu tarafından yayınlanan 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun Türkiye bölümü gerçek ve tarafsız olmaktan uzaktır. ABD’li yetkililer tarafından FETÖ gerçeğinin anlaşılamadığını gösteren rapor, terör örgütü olduğu hukuken ispatlanmış FETÖ’yü masumlaştırmaya çalışmaktadır. Diğer suçlarının yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit eden ve binlerce masum sivilin yaralanmasına sebep olan eli kanlı bir terör örgütünü ‘dini baskıya uğrayan mağdur’ ifadeleriyle aklamaya çalışmak beyhude bir çabadır. Bu rapor ABD’nin terörle mücadele konusundaki körlük ve tarafgirliğinin açık bir göstergesidir. Rapor, ülkemizdeki dini azınlıklar konusunda da büyük bir yanılgı ve kasıtlı çarpıtma çabası içindedir. Türkiye’de dini azınlıklar hukuk devleti çerçevesinde eşit vatandaşlar olarak ve inanç özgürlükleri korunarak yüzyıllardır barış içinde yaşamaktadırlar. ABD Dini Özgürlükler Komisyonu, tarafgir ve yanlış kaynaklardan beslenerek ülkemizdeki azınlık cemaatlerine büyük bir saygısızlıkta bulunmuştur. Türkiye’de dini özgürlük ve çoğulculuk konusunda azınlık cemaatlerinin yaptığı açıklamaların dikkate alınmaması manidardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde azınlık cemaatlerinin vakıf mülklerinin iadesinden dini ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar pek çok alanda atılan devrim mahiyetindeki adımların yok sayılması ise siyasi saiklerle hareket edildiğini göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu tarafgir ve iyi niyetten uzak raporu şiddetle kınıyor, ABD yönetimini ve Kongreyi ülkemizin gerçeklerini çarpıtmaya yönelik bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.”

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:51
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