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Spor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetledi
Spor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını sert sözlerle kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 00:01:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetledi

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakacak kadar ileri giden ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Bu nefret ideolojilerine karşı elbirliğiyle mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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