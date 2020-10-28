Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Husumet tohumları ekiyorlar

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin son olarak yine Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi tüm dünyada tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir." dedi.

Kalın, İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret ederek, sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye çağırdı.