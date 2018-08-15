Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı! 'İyiye gidiş başladı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülke gündemindeki ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama yapıyor.

İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle;

ABD yönetimin gayrimeşru ve irrasyonel tepkileri nedeniyle bazı dalgalanmalar olduğunu gördük. Bu dalgalanmaların Türk ekonomisiyle bir ilgisi yoktur. Bir psikolojik savaş olarak bazı adımların atıldığını gördük. Aldığımız tedbirler, vatandaşlarımızın bu konuyu sahiplenmesiyle iyiye gidişin dün itibariyle başladığını görüyoruz. Bu gidişin devam edeceği beklentimizdir. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Bankacılık sektörü son derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu herkes bilmektedir.

TÜRKİYE KİMSE İLE EKONOMİK SAVAŞTAN YANA DEĞİL

Türkiye ekonomik savaştan yana değildir. Ancak aldığımız tedbirlerle bir iyileşme trendinde olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkelerinden Rusya'ya pek çok çevre, Trump yönetiminin açıklamalarına tepkiler geldiğini de görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye serbest piyasa ekonomisiyle dünyaya entegre olmaya devam edecektir. Trump yönetiminin iç siyasi sıkışıklıktan dolayı dış politikada gerginlikler başlattıpını görüyoruz. ABD yönetiminin Kanada, Meksika, Rusya, Küba ve NATO gibi gerilimlere girdiğini gördük. Dünyanın ekonomik dengelerine ve ABD çıkarlarına zarar verdiği açık şekilde ortadadır.

İYİYE GİDİŞİN DEVAMINI BEKLİYORUZ

Dün akşamdan beri döviz kurlarındaki iyi gelişmede tedbirlerin iyi alındığını göstermektedir. Alacağımız tedbirlerle, Türk ekonomisindeki normalleşmenin süreceğini görüyoruz.İşsizlik oranındaki düşüş ve istihdamdaki artış da başka bir göstergedir. Bu ekonominin de olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir. ABD veya başka bir yönetimin kısıtlayıcı yöntemine karşı EuroZone başta olmak üzere özgürlükçü bir sistemden yana olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bundan sonra temaslarımız da devam edecek.

ABD ÜRÜNLERİNE EK VERGİ

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirilmesi konusunda kararlar alındı. Bu tepkileri vatandaşlarımızın da sahiplendiğini görüyoruz. Türkiye ekonomik savaştan yana değildir ancak kurumlarıyla bu saldırıları püskürtmek için gereken adımları atacaktır. Bu Türkiye'ye karşı başlatılan spekülatif işlerin bir takım neticilerinin olması normal. Bu sorunların çözülmesi bizim beklentimizdir. ABD'nin Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olmalılar. Bunlar yoluna girdiğinde ilişkiler yeniden normalleşir.

F-35 RESTİ: GEREKİRSE...

Sayın Trump'ın imzaladığı madde büyük bir paketin içinde. Şu anda somut bir karşılığı yok. Pilotlarımızın eğitimi devam ediyor. Türkiye F35'lerin sadece müşterisi değil, ortağıdır da... Şu ana kadar da üzerine düşen sorumlulukları da yerine getirmiştir. İş bu yöne giderse hukuk yollarına başvururuz. Umarım iş bu noktaya gelmez. Ülkemizdeki bu birlik ve dayanışma duygusunun bir mesaj olacağını düşünüyorum.

ÇİN-RUSYA VE İRAN'LA YENİ İŞBİRLİĞİ

Bu konu gündemde bir konudur. Bunu başka ülkelerle de konuştuk. Merkez Bankaları yetkilendirildiler. Çalışmalar sürüyor. Ciddi bir mesafe alınıyor. Bunu başka ülkelerle de yapabiliriz. Doları tehdit unsuru olarak kullanmak isteyenlere karşı tepki olarak bu arayışın güçlendiğini görüyoruz. Biz bu konuda son derece olumlu bir tutum içerisindeyiz.

MÜNBİÇ'TE SON DURUM

Münbiç eylem planı, 4 Haziran'da üzerinde kalınan eylem planı uygulanmaya devam ediyor. Türk ve ABD askerleri bağımsız, 90 gün sonunda da ortak devriyelerini yapacaklar. Beklentimiz bu plan çerçevesinde YPG ve PYD unsurlarının Fırat'ın doğusuna çekilmesi. Bu yöndeki çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor. Pentagon'un da bu yönde açıklamaları oldu.

ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞECEK Mİ?

Planlanan bir görüşme yok.

RAHİP BRUNSON'UN DURUMU

Bir hayal kırıklığından bahsedeceksek Türkiye'nin yaşadığı hayal kırıklığından bahsedelim. Onlar bir papaz için Türkiye'yi kaybetme noktasına gelirken, onların PKK ve FETÖ konusunda somut bir adım attıklarını görmedik. Somut olarak bizi tatmin edici bir işbirliğini görmedik. YPG/PYD konusunda ABD'nin tutumu ortada. FETÖ elebaşı serbest şekilde yaşamaya devam ediyor. Eğer bir hayal kırıklığından bahsedeceksek Türkiye'nin daha derin olduğunu söylemek gerekir. Bizim NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımızın bu yönde adım atmaması kabul edilemez. Burada yargı bir süreci var. Biz yapıcı bir irade ortaya koyuyoruz. Biz gerilimden, savaştan, ilişkileri koparmaktan yana değiliz. Türkiye'nin egemenliğine, yargı bağımsızlığına tehdit olunca gereken tepkiyi veririz. Halkbank davası devam ediyor; Hakan Atilla haksız bir şekilde yargılandı, cezaya çarptırıldı. Bizim haklarımızı savunmamız vazifemizdir.