  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koşun Ekrem’e haber verin! Messi’nin peçetesi açık arttırmada

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar!

Çin, Mısır ve o ülkeye Menşeli BOPP film ithalatına soruşturma açıldı!

Bir Anadolu Alpereni: MAHMUD ESAD COŞAN

Konutlar teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

ROKETSAN gözbebeğini tanıtacak! Suudi Arabistan’a çıkarma!

Rusya’dan resmen duyurdular: Ulusal denizaltılara hipersonik yeni füze sistem entegrasyonu! Hep yazılıyordu

Video rezalet, paylaştığı not daha da rezalet! Bu da laikçi seküler mahallenin şımarık kızı

NATO'nun tatbikat öncesi belli ki planı değişti! Elizabeth uçak gemisi ile ilgili kötü haber

Ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek’ten merkez bankası açıklaması
Dünya Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelendiği ülkede sokaklar karıştı! Adaylardan biri gözaltında
Dünya

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelendiği ülkede sokaklar karıştı! Adaylardan biri gözaltında

Yeniakit Publisher
2024-02-04 22:16:00 -
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelendiği ülkede sokaklar karıştı! Adaylardan biri gözaltında

Senegal’de 25 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesini protesto etmek amacıyla sokağa inen göstericilere polis müdahale etti.

Senegal’de 25 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine karşı başkent Dakar'da protesto düzenlendi. Göstericiler, lastik yakarak bazı yolları trafiğe kapatırken, polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Adayı Anta Babacar Ngom gözaltına alınırken, bir başka Cumhurbaşkanı Adayı Daouda Ndiaye ise polis tarafından darbedildiğini belirtti.

'Kurumsal darbe' eleştirisi!

Eski Başbakan Aminata Toure de aracından iner inmez polis tarafından gözaltına alındığını ve Dakar'da bir polis karakoluna götürüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Sall dün yaptığı açıklamada, aday listesi üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle seçimin belirsiz bir tarihe erteleneceğini duyurmuş, bazı muhalefet ve sivil toplum örgütleri bu kararı "kurumsal darbe" olarak nitelendirmişti. Batı Afrika'nın en istikrarlı demokrasilerinden biri olan Senegal’de daha önce hiçbir cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenmemişti.

Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe
Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

İşte 1 yıllık bilanço! Suç örgütlerine ağır darbe!
İşte 1 yıllık bilanço! Suç örgütlerine ağır darbe!

Gündem

İşte 1 yıllık bilanço! Suç örgütlerine ağır darbe!

Metropol şehir İstanbul'un merkezine ağır savaş darbesi! Bir yılda yarıya düştü! Dükkanlar bir bir kapanıyor!
Metropol şehir İstanbul'un merkezine ağır savaş darbesi! Bir yılda yarıya düştü! Dükkanlar bir bir kapanıyor!

Ekonomi

Metropol şehir İstanbul'un merkezine ağır savaş darbesi! Bir yılda yarıya düştü! Dükkanlar bir bir kapanıyor!

ABD'den İsrail'e darbe! Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım
ABD'den İsrail'e darbe! Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım

Dünya

ABD'den İsrail'e darbe! Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

Gündem

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23