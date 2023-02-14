Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'deprem' gündemi ile bugün toplanıyor!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Deprem gündemiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanıyor. Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı:

"Yarın (salı) kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler"