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Siyaset Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 07:42:00 - 2022-12-12 08:16:19
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak

Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler Kabine Toplantısı'nda olacak. Kabine Toplantısı'nda ana gündemde ise ekonomi yer alacak. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri de görüşecek.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işlemeye devam ediyor. Merak edilen konular arasında, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği yer alıyor. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı olacak.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

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