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Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'na özel klip
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'na özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel hazırlanan klip izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiire de yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:59:00 -

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel klip hazırlandı.

Sarıkamış Destanı anısına özel klip

Başkanlığın Twitter hesabından, "Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız. Sizlere minnettarız. Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Erdoğan'ın okuduğu şiire de yer verildi

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak ölen askerlerin canlandırıldığı özel klibe de yer verildi.

Fahrettin Altun'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Bu vatanın toprağına düşen hiçbir kahraman, meçhul asker olmayacaktır. Bu milletin evlatları onları her daim tanıyacaktır. Sarıkamış şehitlerimizi şehadetlerinin 106. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarına hürmetle."

 

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