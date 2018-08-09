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Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül'ün doktoru olan Caner tutuklandı... İşte ilk ifadesi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görevi süresince doktorluğunu yapan Sedat Caner tutuklandı. Caner'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:00
Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül'ün doktoru olan Caner tutuklandı... İşte ilk ifadesi

FETÖ'nün Gazi Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski doktorunun da olduğu öğrenilmişti.

BYLOCK KULLANIMI

Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen FETÖ'cü doktor Sedar Caner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakim karşısına çıkarılan Sedar Caner, Çankaya Köşkü'nde kendisiyle iş görüşmesi yapan kişinin Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül olduğunu söyledi.

"HAYRÜNNİSA GÜL İLE GÖRÜŞTÜREBİLİRİM"

Caner, ifadesine şunları söyledi: “Liseden arkadaşım olan Hacettepe Üniversitesi'nden Doçent Fatih Uyar, Gül ailesinin özel diyetisyeniydi. Uyar bir gün bana ‘Köşk'te doktora ihtiyaç var, istersen seni Cumhurbaşkanımızın eşi Hayrünnisa Gül ile görüştürebilirim' dedi. Fatih'in aldığı randevu ile Hayrünnisa Hanım'la görüştüm. Görüşme olumlu geçti.

ERTESİ GÜN ABDULLAH GÜL ÇAĞIRDI

Bir gün sonra Abdullah Gül beni makamına çağırarak, görevi bana tevdi etti.”

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:00
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YORUM YAZ

  • KAMİLKAMİL1 sa önce
    KÖRLER İLE SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR...
  • ihsihs1 sa önce
    Peki bu durumdaHayrünnisa Hanım çok masum. Ya da A. GÜL???
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