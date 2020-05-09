Cumhurbaşkanlığı dezenfektan paketleri Mudanya’da dağıtılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan hijyen paketleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından Hasanbey Mahallesi’nde dağıtılmaya başlandı.

Mudanya Hasanbey Mahallesi’nde başlatılan dağıtıma Muhtar Vezir Sağlam’ın gözetiminde başlatılan dağıtıma milli eğitim müdürlüğüne bağlı 200 eğitimci katılıyor. Hasanbey Mahallesi’ndeki dağıtıma öcülük eden METEM Müdürü Nail Altınok, "Yaklaşık 16 bin paketten oluşan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza dağıtımımızı eğitimciler olarak başlattık. Devletimiz tarafından 65 yaş ve üzeri Mudanya’da yaşayan 15 bin 831 vatandaşımıza içerisinde maske, dezenfektan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsü ile ilgili önlem ve tedbirlerin ifade edildiği mektubu bulunmakta. Mudanya Kaymakamlığına bağlı dezenfektan v.b eşyalar iletme işleminde Vefa Destek Grubu olarak yerimizi aldık. Söz konusu eşyaların yaşlılarımıza iletilmesi konusunda Hasanbey Mahallesi’nde 554 vatandaşımıza muhtar ve ekibimle birlikte kapı kapı adreslere ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.